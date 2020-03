Covid 19: Frosinone, Ripi, Torrice, Ceccano, Giuliano di Roma, Amaseno, denunciate 11 persone

A Frosinone, Ripi, Torrice, Ceccano, Giuliano di Roma, Amaseno, i militari delle locali Stazioni competenti per territorio hanno deferito 11 persone che a seguito del controllo fornivano motivazioni non rientranti nelle condizioni di necessità ed esigenze previste dal decreto in argomento. Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari della Compagnia di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di oltre 1.000 persone e 340 esercizi pubblici.

