Covid-19, ecco i controlli medici che non vanno tralasciati nonostante l’emergenza

Non solo Covid-19: nonostante la pandemia da coronavirus e il lockdown, le malattie croniche, su tutte quelle cardiovascolari, il diabete e la malattia respiratoria cronica, non hanno abbandonato chi ne soffre. Con il rischio, però, che queste persone, in questo particolare periodo, tralascino i controlli necessari. Ma quali sono i controlli che non vanno trascurati? E quando, invece, si può rimandare alla fine dell’emergenza? “In questo periodo si accumulano e si accentuano quelle difficoltà di seguire la patologia cronica in modo puntuale, problematiche che si sono trascinate in questi anni. L’indicazione medica dei controlli si scontra purtroppo con la possibilità concreta di fare questi accertamenti e di concluderli in tempi ragionevoli, per una sofferenza di offerta dei servizi sanitari, che va oltre la situazione di emergenza Covid”: a dirlo chiaramente è il dottor Fulvio Bonetti, medico di medicina generale a Barlassina (Monza-Brianza).

Quali sono le patologie che devono essere seguite nonostante l’emergenza Covid?

“Ci sono tre tipologie di situazioni da affrontare: la patologia cronica, la patologia acuta e la patologia cronica riacutizzata. Oltre a queste c’è poi la problematica del follow up oncologico, altra situazione importante”.

Cosa intendiamo per patologie croniche?

“Parliamo di diabete, broncopneumopatia cronico-ostruttiva (bronchite cronica), patologie cardiovascolari, sia cardiologiche sia neurologiche come la cardiopatia ischemica, ipertensione o ictus, ma anche malattie del fegato ed altre che possono cronicizzare, patologie neurologiche degenerative come la demenza e i deficit cognitivi di origine vascolare. Tutti coloro che ne soffrono devono mantenere uno stretto rapporto con il medico di famiglia e programmare con lui i controlli e le terapie che vanno fatte in tempi relativamente brevi e quelle che possono essere procrastinate”.

Quando il controllo è necessario senza indugi?

“Per quanto riguarda queste patologie croniche i controlli vanno fatti senza dubbio quando c’è una condizione di instabilità clinica, uno scompenso della malattia. Nel caso del diabete, per esempio, questo avviene quando la glicemia si alza in modo preoccupante nonostante la terapia o si avvertono sintomi insorti recentemente in modo insolito. In questi casi il medico di famiglia può, in alcune situazioni, recuperare il compenso agendo sui farmaci e sullo stile di vita. In altri casi si deve per forza afferire a consulti specialistici per accertamenti. In genere per queste patologie l’instabilità è clinica: ‘si vede che il paziente non sta bene’”.

Quindi se non ci sono cambiamenti percepibili si possono procrastinare esami e controlli?

“Esatto. Non vanno sottovalutati i cambiamenti della stabilità clinica, che vanno invece approfonditi con il medico per capire se dovuti ad un effettivo peggioramento della malattia che richiede esami non differibili oppure no”.

Parlando invece delle patologie acute e di quelle croniche riacutizzate, a quali si riferisce e come vanno approcciate in un periodo come quello che stiamo vivendo?

“La patologia acuta (per esempio coliche biliari o renali) ha due stadi: quello acuto di urgenza o emergenza, in cui è necessario ricorrere direttamente al pronto soccorso per accertamenti o al medico del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per una terapia temporanea, o quello in cui lo stesso medico di famiglia stabilisce l’importanza del quadro clinico e, di conseguenza, il trattamento. Il caso delle patologie croniche riacutizzate riguarda invece i pazienti che diventano improvvisamente instabili e hanno una riacutizzazione della patologia, come l’ipertensione non controllata o la bronchite cronica riacutizzata. Soprattutto in questo periodo di Covid è bene un monitoraggio maggiore nel caso della patologia respiratoria per accertare che si tratti proprio di riacutizzazione di bronchite cronica e non di Covid-19. In questi casi la instabilità clinica spesso si verifica in modo repentino, e quindi è necessario un intervento più rapido”.

Quanto incidono in queste patologie il fattore età e il fattore familiarità?

“Dipende dalla patologia. Nel caso dell’ipertensione, per esempio, sono entrambi fattori molto importanti. In generale la familiarità nelle patologie ha sempre un risvolto. Nel caso dell’ipertensione il fattore età è importante in quanto più il paziente è giovane, in una età insolita per l’insorgenza di ipertensione tanto più è importante chiarire le cause della stessa, che può dipendere anche da una patologia sottostante secondaria. Per chiarire se ho una ipertensione a vent’anni questo è insolito e vanno fatti più accertamenti per scoprirne la causa. Se ho ipertensione a 50 anni e ho anche familiarità è verosimile che questa ipertensione sia primitiva, non dovuta ad altre patologie”.

Che cosa si intende esattamente per familiarità? Quali gradi di parentela riguarda?

“Si intende per ricorrenza della stessa malattia nei parenti che di solito sono di primo grado: genitori o fratelli. Nel caso delle patologie oncologiche è bene indagare le stesse patologie anche in nonni e zii, allargando lo spettro della familiarità. Se poi ci sono diversi parenti che hanno avuto la stessa patologia allora si può considerare il rischio maggiore e l’indagine genetica si allarga”.

Quali sono i valori che devono allarmare a livello di colesterolo, pressione arteriosa, emoglobina glicata?

“Sulla pressione in linea generale se il paziente iperteso è anziano è sufficiente che resti su valori di 140-80, per un giovane in terapia su valori di 120-80. Per quanto riguarda il diabete, la misurazione della glicemia da sola è meno importante, anche se valori sopra i 150 mg/dl a digiuno mostrano un diabete non controllato. Più importante è la emoglobina glicata: dovrebbe attestarsi sui 6, negli anziani anche 6-7, valori al di sopra di 8% mostrano un diabete con controllato. Riguardo al colesterolo, più è basso meglio è. In generale il colesterolo totale dovrebbe essere sotto i 200 mg/dl, quello cosiddetto cattivo LDL sotto i 120 (ma se si ha una cardiopatia ischemica-infarto o angina o il diabete stesso deve essere il più basso possibile), quello cosiddetto buono HDL almeno sopra i 40, ma più alto è meglio è. I valori dell’HDL purtroppo non si possono correggere con i farmaci, ma solo con lo stile di vita. Un consiglio è quello di camminare a passo veloce almeno mezz’ora per almeno due o tre volte alla settimana e seguire una alimentazione ad hoc”.

Ci sono terapie che non vanno assolutamente dimenticate?

“E’ importantissimo ricordare alle persone che sono in terapia anticoagulante di fare i controlli consigliati, senza dimenticarli mai. La terapia anticoagulante è efficacissima ma ha i suoi rischi che non vanno sottovalutati”.

