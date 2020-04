Covid-19, è morto don Eugenio Romagnuolo abate di Casamari. Il cordoglio di Quadrini

“Esprimo i sensi del mio piu’ profondo dolore per la scomparsa del caro Padre Abate don Eugenio Romagnuolo e mi stringo commosso intorno alla comunità religiosa e monastica di Casamari. Con lui se ne va la figura di un uomo mite, al servizio di Dio,​ della comunità dei fedeli e di tutto il nostro territorio.” Ha dichiarato il consigliere provinciale presidente del gruppo FI Gianluca Quadrini. ​ Don Eugenio Romagnuolo, 74 anni già priore dell’Abbazia di Valvisciolo, risultato positivo al Covid-19 era stato ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone intorno alla metà di marzo. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Una grave perdita per la comunità di Casamari e per l’intera provincia. Eletto Abate della Congregazione di Casamari dell’Ordine Cistercense il 21 luglio 2015.

Ufficio stampa Gianluca Quadrini Presidente gruppo FI in Provincia