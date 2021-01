Covid-19, come curarsi a casa? Il virologo: “No al fai da te e attenzione ai sintomi”

Tra paucisintomatici e asintomatici, sono molti i casi di persone positive al coronavirus Sars-CoV-2 che non richiedono l’ospedalizzazione. Ma come si cura il Covid-19 a casa? “Prima di tutto va evitato il fai da te”, avverte il professor Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele e direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. “Tutti dovrebbero essere seguiti dal medico di famiglia o da un altro medico che si prenda cura della terapia, soprattutto nel suo prosieguo, perché ci possono essere anche accelerazioni dell’infezione e cambiamenti dello stato di salute del paziente”.

Solitamente in che cosa consiste la terapia per il trattamento a casa del Covid-19?

“Al momento non abbiamo farmaci specifici che debbano essere utilizzati subito. Di solito la terapia a domicilio, soprattutto per persone anziane o con fattori di rischio, consiste in eparina, cortisone ed eventualmente un antinfiammatorio aggregato (i cosiddetti FANS). Uno degli aspetti da monitorare con attenzione, in particolare negli anziani, è la saturazione di ossigeno, che non deve mai scendere sotto i 90. Ma soprattutto è bene intervenire alla comparsa dei primi sintomi, anche nell’attesa dell’esito di un tampone, che comunque va fatto il prima possibile”.

In una stagione come quella invernale, in cui un raffreddore o una semplice influenza possono capitare, se una persona ha dei sintomi da raffreddamento deve comunque seguire una terapia come se fosse un sospetto Covid-19?

“Non suggerisco di partire subito con una terapia anti Covid. Questo va fatto solo se c’è almeno un indizio: un contatto con una persona positiva, sintomi molto suggestivi come la perdita dell’olfatto o del gusto oppure una difficoltà respiratoria che prima non c’era. Altrimenti consideriamolo un disturbo di stagione e curiamolo come di consueto, per esempio con tachipirina o aspirina, se non ci sono altri sintomi. Ma consiglio sempre di consultare il proprio medico, anche perché nel caso del Covid-19 è fondamentale la tempestività dell’intervento, quando ancora l’infezione virale prevale sul resto della sintomatologia. Tra l’altro va detto che quest’anno, a differenza degli anni passati, i casi di influenza sono pochi o nulli. Si sta notando quel che già era stato osservato l’estate scorsa nell’emisfero sud: la sostanziale scomparsa dell’influenza”.

Come mai?

“Può essere dovuto alle misure di distanziamento e di igiene, ad un maggior impatto della vaccinazione antinfluenzale o ad una sorta di competizione tra virus che infettano le stesse vie. Ma è chiaro che molti casi di infezione respiratoria acuta oggi sono da Sars-CoV-2″.

