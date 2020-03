COVID-19. Ciacciarelli (LEGA):”Posticipare termini di presentazione domande bandi per i Comuni e privati”

“Ho scritto una lettera a Zingaretti ed al vice presidente della Regione Lazio Leodori per richiamare la loro attenzione su 2 iniziative, che la Giunta Regionale del Lazio deve assumere subito, in favore dei Comuni e delle imprese. La prima. La Giunta ha assunto correttamente la decisione di posticipare, rispettivamente al 6 e al 15 aprile, i termini per la presentazione dei bandi per l’Internazionalizzazione. Una determinazione giusta ma non sufficiente. Infatti, alla luce del blocco quasi totale delle attività, in particolare nei Comuni del Lazio, con una parte significativa di personale in smart working, è necessario posticipare i termini di tutti i bandi regionali in scadenza o comunque prossimi.

Ciò allo scopo di consentire alla varie Amministrazioni di partecipare ai suddetti bandi, circostanza di fatto e allo stato attuale impedita per la mancanza di personale disponibile.

La seconda. Nella interlocuzione con il Governo, la Giunta Regionale del Lazio deve chiedere ed ottenere, una volta terminata l’emergenza sanitaria, un piano speciale per le Imprese, il turismo, e commercio. Nello specifico, il congelamento per le Imprese e le PMI del Lazio, delle rate di mutuo, del pagamento degli F24, dell’IVA.

Inoltre, bisogna chiedere la sospensione dei versamenti relativi a imposte e tasse che va prorogata fino al 30 settembre, mentre va introdotta la possibilità di rateizzare i pagamenti pregressi alla scadenza e occorre prevedere un accesso facilitato ai fondi di garanzia per le imprese commerciali e della filiera turistica. Va evidenziato, che i danni economici per l’Italia e per il Lazio, se non si interviene subito con iniziative strutturali e di lungo respiro temprale, rischiano di essere superiori, addirittura a quelli sanitari.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)