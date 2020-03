COVID 19, Ciacciarelli (Lega): “Riconvertire anche gli ospedali di Pontecorvo e Anagni”

“In questo momento critico e delicato, per l’Italia intera, ma anche per il Lazio, in cui, con il passare delle ore i contagi si moltiplicano è necessario riaprire i reparti dismessi degli ospedali di Pontecorvo e Anagni, deputandoli ad ospitare nuovi posti per la terapia intensiva, come (e sono felice di apprenderlo) si sta facendo per il nosocomio di Alatri, e questo non soltanto per le persone positive al covid 19 ma anche per tutti coloro che, per incidenti gravi o patologie pregresse, necessitano della terapia intensiva, del resto stiamo assistendo in queste ore al trasferimento di molti malati in questo senso. È fondamentale agire per farci trovare pronti. Solo così anche la nostra provincia potrà superare quest’ora buia e ricominciare. La parola d’ordine in questo momento deve essere unità, aldilà delle differenze ideologiche e degli steccati politici. Insieme possiamo farcela!”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)