COVID 19, Ciacciarelli (Lega): “Nell’unità di crisi Zingaretti ha escluso le province del Lazio”

“Zingaretti ha emanato un decreto con il quale, di fatto, istituisce l’Unità di Crisi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, presieduta dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, la quale opererà fino alla conclusione dell’emergenza a livello nazionale. Sin qui nulla da obiettare, ma una domanda sorge spontanea: perché il presidente della Regione Lazio ha scelto soltanto persone riconducibili alla Regione ed alla Capitale? Perché le province ancora un volta sono state tagliate fuori? Ritengo che, soprattutto in questi momenti di particolare criticità, le province del Lazio costituiscano un valido strumento in grado di fornire un feedback sulla situazione reale dell’emergenza. All’interno dell’unità di crisi regionale quindi avrebbero dovuto figurare anche rappresentanti delle province.Mi spiace constatare che, anche in un momento così delicato, si verifichino le solite prevaricazioni a danno del territorio. Richiedo espressamente a Zingaretti di includere nell’unita di crisi anche i direttori generali delle ASL di ciascuna provincia del Lazio.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA