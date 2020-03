Covid 19, Ciacciarelli (Lega): “La Regione riconverta il Forlanini può diventare un centro epidemiologico d’eccellenza nazionale”

“La struttura del Forlanini ha una capienza di 300.000 mq ed è ubicata al centro di Roma; occorre ora pensare a un progetto di riqualificazione, in quanto è in disuso da qualche anno, al fine di ospitare, anche in prospettiva, migliaia di posti letto. Invito la Giunta Regionale a mettere in campo un’azione volta a pianificare nei prossimi mesi degli interventi mirati sulla struttura, con tutta una serie di finanziamenti ad hoc fino a farla diventare un centro epidemiologico di eccellenza italiano, per lo studio dell covid-19 ed altri virus del futuro. Ormai è cambiata la storia delle epidemie nel mondo, quindi è necessario oggi cominciare a studiare delle misure per affrontare preparati il futuro.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

