COVID 19, Ciacciarelli (Lega): “La Regione Lazio non dimentichi le imprese”

“Il decreto “Cura Italia” non basta per imprese e famiglie, pertanto anche la Regione Lazio deve farsi carico del supporto a queste ultime, in particolar modo al mondo imprenditoriale. Molte aziende della nostra provincia, infatti, stanno momentaneamente chiudendo per tutelare la sicurezza dei lavoratori in questo periodo di emergenza nazionale dettata dal Covid-19; si tratta della Iacobucci HF di Ferentino e della Leonardo di Frosinone ed Anagni. Altre come FCA hanno scelto di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per 9 settimane, continuando la produzione a ranghi. È più che mai fondamentale, ora come ora, che la Giunta Regionale del Lazio vari un piano speciale per le Imprese , il turismo, ed il commercio, per ripartire dopo l’emergenza coronavirus. Va evidenziato, che i danni economici per l’Italia e per il Lazio, se non si interviene subito saranno incalcolabili. Tuteliamo la salute ma anche il lavoro!”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA