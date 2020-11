Covid-19, Ciacciarelli (Lega): “La Regione deve dare risposte sugli aiuti economici alle imprese”

“Sul commercio, i piccoli artigiani le piccole imprese bisogna dare risposte immediate. Sono 380 le imprese ciociare a rischio chiusura, al cui grido disperato il governo e la Regione Lazio sembrano essere sordi. Infatti le chiusure anticipate delle attività commerciali, l’abbandono totale del comparto cerimonie, il colpo di grazie alla cultura con la chiusura dei teatri e dei cinema sono il capolavoro di questo governo di incapaci!

Pertanto ho già presentato una interrogazione a Zingaretti per prevedere degli aiuti concreti a questi comparti economici, che già hanno affrontato tante difficoltà, fatto sacrifici, si sono messe in regola con distanziamento ed igienizzanti, ed ora tutto questo invece di essere premiato viene ignorato. Non se lo meritano. Per loro aiuti concreti e non chiacchiere. A questi indennizzi non facciano fare la stessa fine della cassa integrazione…”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

