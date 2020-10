Covid 19, Ciacciarelli (Lega): “La Asl intervenga subito prima che ci siano contagi tra il personale sanitario”

“Con l’esplosione della seconda ondata di Coronavirus la situazione sanitaria nella nostra provincia rischia di aggravarsi repentinamente. Infatti, alle problematiche già note, come la mancanza di personale medico ed infermieristico, la carenza nella distribuzione dei DPI e dell’indisponibilità di divise pulite se ne aggiungono di nuove, dovute all’emergenza. Lo straordinario lavoro di chi opera in trincea negli ospedali deve essere riconosciuto e soprattutto tutelato. Pertanto chiedo alla ASL di intervenire subito prima che ci siano contagi tra il personale sanitario dello Spaziani di Frosinone, Covid, ma anche delle altre strutture di Alatri, Sora e Cassino.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

