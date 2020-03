Covid 19, Ciacciarelli (Lega): “Dopo la mia lettera la Regione Lazio ha posticipato i termini di alcuni bandi”

“Prendo atto che, dopo la mia richiesta di differimento dei bandi in scadenza è stato deciso dalla Regione Lazio di posticipare i termini del bando “Teatri, librerie e cinema verdi e digitali”; tuttavia questo non è ancora sufficiente perché bisogna prolungare la scadenza di tutti i bandi e non soltanto di alcuni in quanto le varie Amministrazioni, a causa dell’emergenza covid-19 non dispongono attualmente di abbastanza personale. È necessario, inoltre, che nella interlocuzione con il Governo, la Giunta Regionale del Lazio chieda ed ottenga, una volta terminata l’emergenza sanitaria, un piano speciale per le Imprese, il turismo, e commercio. Nello specifico, il congelamento per le Imprese e le PMI del Lazio, delle rate di mutuo, del pagamento degli F24, dell’IVA.

Inoltre, bisogna chiedere la sospensione dei versamenti relativi a imposte e tasse che va prorogata fino al 30 settembre, mentre va introdotta la possibilità di rateizzare i pagamenti pregressi alla scadenza.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA