Covid-19, ASL Frosinone: “Ansia, sconforto, tristezza? Non sei solo”

Emozioni e stati d’animo come sconforto, ansia, tristezza, conflittualità familiare insostenibile, preoccupazione e paura, difficoltà relazionali generiche e reazioni depressive all’isolamento sono assolutamente coerenti con il difficile momento storico che stiamo tutti vivendo, soprattutto se si è vissuta in prima persona l’angoscia del #virus. Il sensibile aumento di persone sempre più coinvolte in questo tipo di difficoltà, ha mosso in noi l’esigenza di offrire un supporto psicologico destinato a tutti i pazienti post-Covid per superare tutti questi importanti momenti di difficoltà. L’#ASLFrosinone annuncia così la nascita dell’Ambulatorio Diagnostico post #Covid19 – Dipartimento Salute mentale e Patologie da Dipendenza.Al servizio si può accedere in presenza, in video chiamata o in modalità telefonica. L’Operatore che risponderà darà indicazioni per attivare le consulenze con i vari specialisti.

