Covid 19: Anagni, Paliano, Morolo, denunciate 7 persone

In Anagni, Paliano, Morolo, i militari della Compagnia di Anagni hanno deferito 7 persone, di cui 4 in Paliano (tra cui due minorenni), 2 in Anagni, 1 a Morolo, che a seguito del controllo fornivano motivazioni non rientranti nelle condizioni di necessità ed esigenze previste dal decreto del 9 marzo u.s. in materia di contenimento del contagio dal Covid – 19 . Tra i 7 denunciati figura anche un 33enne ferentinate, sottoposto ad avviso orale e già censito per reati contro la persona, deferito anche per “false generalità”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati