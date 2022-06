Cotta, cruda o essiccata? Ecco il modo migliore per mangiare una mela al giorno (e togliere il medico di torno)

Una mela al giorno toglie il medico di torno, recita un proverbio delle nostre nonne. Ma è davvero così? Ma soprattutto, come andrebbe mangiata questa mela per trarre il massimo dei benefici? In questo articolo vedremo quali sono gli impressionanti benefici di questo frutto e come consumarlo al meglio a seconda delle proprie esigenze di salute. Indice

Benefici delle mele

La mela rappresenta un ottimo spuntino poiché è nutriente e molto saziante, ma ha al contempo un basso apporto calorico: si pensi che una mela media (200 grammi) contiene appena 104 calorie. Ben più consistente è il contenuto di fibre (5 grammi) di vitamine e sali minerali preziosi, come potassio e rame: una mela soddisfa il 10% del fabbisogno giornaliero di vitamina C e il 5% di quello relativo alla vitamina E.

Le mele sono anche un’importante fonte di polifenoli, antiossidanti che proteggono le cellule dai radicali liberi e allontanano così il rischio di insorgenza di malattie croniche quali diabete, ipertensione e tumori. Inoltre, l’alto contenuto di fibre favorisce il buon funzionamento dell’apparato digerente e la mobilità intestinale

Per fare incetta di polifenoli e fibre, tuttavia, è necessario mangiare le mele con la buccia – per questo consigliamo di comprare solo prodotti biologici e di provenienza locale. Ma vediamo ora come consumare la nostra mela quotidiana a seconda delle nostre esigenze.

Mela cruda per dimagrire e aiutare l’intestino

Consumare la mela cruda e con la buccia è un ottimo modo per assumere fibre e acqua: le fibre, come abbiamo spiegato, sostengono la mobilità intestinale e favoriscono una corretta evacuazione delle feci; l’acqua invece mantiene il nostro corpo idratato. La combinazione contribuisce a darci un senso di sazietà che terrà il nostro appetito a bada fino al pranzo.

Inoltre, la mela rappresenta uno snack pratico e veloce da infilare in borsa e portarsi dietro in ufficio o a scuola – ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina ma non vuole rinunciare ad uno stile di vita sano. Ma chi ha detto che la mela va relegata solo alla merenda di metà mattina o metà pomeriggio!

Dalla colazione alla cena, ogni momento è ideale per gustare una mela croccante: possiamo tagliarla a dadini e aggiungerla allo yogurt per la colazione, utilizzarla come ingrediente per un rinfrescante frullato, affettarla sottilmente e aggiungerla alle nostre insalate, per dare croccantezza e dolcezza al nostro contorno.

Mela cotta per una dolce coccola

La mela cotta, preparata in inverno, è un ottimo “rimedio della nonna” per contrastare i malanni di stagione come raffreddore e influenza. È vero che con la cottura molte delle vitamine contenute nel frutto si perdono, ma questo non vuol dire che la mela cotta non faccia benissimo al nostro organismo.

Consumata con regolarità, infatti, la mela cotta favorisce la circolazione sanguigna periferica e una buona digestione, contrasta la stitichezza, allevia il mal di testa e il senso di nausea; inoltre, è un fantastico rimedio contro la febbre.

La dolcezza sprigionata con la cottura e la consistenza molto morbida la rendono una merenda sana perfetta da offrire ai bambini, anche molto piccoli. In alternativa, possiamo utilizzarla come ingrediente per la preparazione di un ottimo porridge a colazione.

Mela essiccata per uno snack croccante

Sapevate che la mela essiccata, diversamente da quella cotta, conserva inalterate tutte le proprietà e i valori nutrizionali del frutto fresco? Vitamine, fibre, sali minerali si conservano inalterati – l’unica cosa che manca, ovviamente, è l’acqua.

Possiamo essiccare noi stessi le mele nel forno di casa: dopo aver ben lavato e asciugato il frutto, tagliamolo a fette sottilissime con l’aiuto di una mandolina, asciughiamo le fette su carta assorbente e disponiamole su una teglia foderata con carta da forno senza sovrapporle, poi inforniamo a una temperatura moderata (80/100°C) fino a completo essiccamento. In alternativa, possiamo usare un essiccatore se lo abbiamo.

Le mele essiccate sono uno snack croccante e sano da portarsi dietro o da far mangiare ai bambini al posto delle patatine in busta, altrettanto croccanti ma decisamente meno salutari. Possiamo anche usare le chips di mela per arricchire il muesli della colazione o come ingrediente per profumati infusi.

E voi come preferite mangiare la mela?

Fonte Greenme