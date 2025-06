COTRAL: VENERDÌ 20 GIUGNO SCIOPERO DI 24 ORE USB, SGB e CUB

Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti hanno aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore previsto per venerdì 20 giugno 2025-

L’astensione dal lavoro è prevista nelle seguenti fasce orarie:

– dalle ore 8:30 alle ore 17:00

– dalle ore 20:00 fino al termine del servizio

Il servizio sarà regolarmente garantito nelle fasce di legge, ovvero:

– dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8:29

– dalle ore 17:00 alle ore 19:59

Tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di gestione del servizio durante lo sciopero saranno disponibili sul sito ufficiale www.cotralspa.it e tramite il Contact Center al numero verde 800 174 471.

Motivazioni dello sciopero:

Le organizzazioni sindacali promotrici hanno indicato le seguenti motivazioni alla base della mobilitazione:

– Contrarietà al genocidio in Palestina, alla fornitura di armi a Israele e richiesta di interruzione delle relazioni diplomatiche e commerciali con lo Stato israeliano.

– Opposizione alla guerra, all’economia di guerra e all’aumento delle spese militari; richiesta di investimenti per la pace, la sanità, la scuola, i trasporti e il welfare.

– Protesta contro lo sfruttamento lavorativo, la precarietà e il contenimento salariale; richiesta di aumenti significativi di salari e pensioni (minime a 1.000 euro/mese), salario minimo a 12 euro/ora e meccanismi di adeguamento al costo della vita.

– Richiesta di una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali.

– Contrarietà alle leggi repressive del dissenso e al nuovo decreto sicurezza.

– Richiesta di maggiori tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori, contro le morti sul lavoro.

Precedenti adesioni:

In occasione dello sciopero nazionale del 20 settembre 2024, indetto dalle medesime sigle sindacali, l’adesione del personale Cotral è stata pari al 26%.