COTRAL: VENERDÌ 12 DICEMBRE SCIOPERO 24 ORE FILT CGIL E FIT CISIL

Il prossimo venerdì 12 dicembre 2025 è in programma uno sciopero di 24 ore delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Fit Cisl, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.Fasce di garanzia:

• dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 • dalle 17 fino alle 19:59 Tutte le informazioni sulle modalità di gestione del servizio saranno disponibili sul sito www.cotralspa.it e al Contact Center 800 174 471.

Motivazioni della vertenza poste dalle Organizzazioni sindacali:

per cambiare il DdL Bilancio che peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro delle persone, colpendo lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne.

Percentuale di adesione al precedente sciopero CGIL (24 ore): 7,30%