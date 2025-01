COTRAL: VENERDÌ 10 GENNAIO SCIOPERO 4 ORE CONFAIL FAISA

Il prossimo venerdì 10 gennaio l’Organizzazione sindacale Confail Faisa ha aderito a uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30. Saranno garantite tutte le corse bus e treno dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e a partire dalle 12.31.Tutte le informazioni sulla modalità di gestione del servizio saranno disponibili sul sito internet www.cotralspa.it ed al Contact Center al numero 800 174 471. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale: Per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti Per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L.Per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze Per la sicurezza sul lavoro.

