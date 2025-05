COTRAL, RIGHINI: «BILANCIO CERTIFICA OTTIMO LAVORO SVOLTO»

«Un plauso alla Governance di Cotral e in particolare al presidente Cipolla, per aver approvato un bilancio che certifica l’ottimo lavoro svolto in termini di utili e investimenti. Un lavoro importante che proietta l’azienda regionale dei trasporti verso un futuro sempre più moderno, sostenibile e capace di garantire un servizio sempre più puntuale ed efficiente ai cittadini e ai tanti pendolari, che ogni giorno si muovono usufruendo del trasporto pubblico locale. Un risultato raggiunto anche grazie a un lavoro sinergico con l’amministrazione regionale che rappresenta un esempio di best practice per l’intero sistema del Lazio».Lo dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

FOTO ARCHIVIO