COTRAL, PRESIDENTE ROCCA: «INTOLLERABILE L’AGGRESSIONE AL CONTROLLORE. LA REGIONE È AL SUO FIANCO»

«L’episodio verificatosi a bordo di un autobus Cotral tra Fiuggi e Anagni rappresenta un fatto inaccettabile che richiama tutti alla responsabilità. Colpire un lavoratore mentre svolge il proprio dovere è un gesto vile e ingiustificabile. Voglio esprimere piena solidarietà al dipendente aggredito, Daniele Stefanucci, e ribadire il nostro massimo sostegno a tutto il personale Cotral, che ogni giorno opera in condizioni non sempre semplici per garantire un servizio essenziale alla collettività. La sicurezza degli operatori del trasporto pubblico è un’assoluta priorità. Ho già dato indicazioni all’azienda Cotral di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di chi si è macchiato di questo atto. Non arretreremo di un passo di fronte alla violenza. Chi aggredisce un lavoratore pubblico aggredisce l’intera comunità. La Regione Lazio sarà sempre dalla parte di chi lavora con serietà e coraggio al servizio dei cittadini». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

