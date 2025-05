Cotral, Maura (FdI): “Valeriani stia tranquillo, efficienza dell’ Azienda è nostra priorità”

“Il Bilancio 2024 di Cotral ha chiuso con un utile superiore a 9 milioni di euro e l’Azienda ha approvato un piano di investimenti di oltre 53 milioni di euro per l’anno in corso. Il presidente Manolo Cipolla e il CDA hanno svolto un ottimo lavoro che guarda ad un futuro di crescita, sviluppo e rilancio. Spiace che il consigliere del PD Massimiliano Valeriani ancora una volta abbia preferito indossare i panni del profeta di sventura. Non vorremmo che il presidente della Commissione Trasparenza stia soltanto tifando contro Cotral e contro la Giunta Rocca il cui interesse, come quello dell’ intera maggioranza di centrodestra e di Fratelli d’Italia, è unicamente quello di avere un’ azienda in perfetta salute e sempre più efficiente. Stia tranquillo, stiamo lavorando e lavoreremo per garantire ai cittadini della nostra Regione un sistema dei trasporti sempre più sostenibile e di qualità”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura

