Cotral, Manolo Cipolla nuovo presidente

Barbara Mannucci e Maria Beatrice Scibetta nel Cda

Su proposta dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto col quale sono stati nominati il nuovo Presidente di Cotral S.p.A e i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Manolo Cipolla ricoprirà la carica di Presidente mentre Barbara Mannucci e Maria Beatrice Scibetta saranno i nuovi consiglieri del Cda. Le nuove nomine avranno una durata di tre anni, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica.

Il presidente Francesco Rocca ringrazia la presidente uscente Amalia Colaceci e il suo Cda per il lavoro svolto in questi anni e augura al nuovo Presidente e al nuovo Cda un buon lavoro con la certezza che sapranno ottenere nuovi e soddisfacenti risultati per l’azienda di traposto laziale garantendo un servizio agli utenti all’altezza e un risultato economico che soddisfi appieno le aspettative.

COMUNICATO STAMPA