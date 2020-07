COTRAL: Lancia poggiatesta dal bus in corsa e posta il video sui social, denunciato dall’azienda

Ha staccato il poggiatesta dal sedile del bus, lo ha lanciato dal finestrino e ha filmato “l’impresa” per postarla su Instagram. Il fatto è avvenuto i primi di luglio su una corsa Cotral in servizio in provincia di Roma e fortunatamente non ha avuto conseguenze per gli automobilisti che transitavano sulla strada in quel momento. A dare l’allarme è stato l’autista, che una volta rientrato in deposito ha constatato la mancanza del poggiatesta da uno dei sedili posteriori del mezzo. Poco dopo diversi utenti di Instagram hanno segnalato all’azienda la bravata social del giovane. Così è scatta la denuncia alle forze dell’ordine. Cotral è impegnata da anni nel contrasto al fenomeno del vandalismo sui bus – che causa ingenti danni economici e minaccia la sicurezza bordo – e a sensibilizzare la propria clientela, soprattuto i giovani, attraverso il profilo Instagram @BusCotral con l’hastgag #sonosoldituoi.

comunicato stampa – foto archivio