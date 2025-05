COTRAL INVESTE NEL BENESSERE DEI LAVORATORI. Siglato l’accordo con le Organizzazioni sindacali

Cotral Spa e le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno raggiunto il 21 maggio 2025, un accordo storico che segna un importante traguardo per i dipendenti. Dopo aver consolidato la propria solidità finanziaria e rinnovato le infrastrutture e la flotta, l’azienda ha ora deciso di investire anche sul proprio capitale umano, riconoscendo il benessere e la soddisfazione dei dipendenti come fattori imprescindibili per garantire l’eccellenza dei servizi offerti e il raggiungimento degli obiettivi strategici.

L’intesa, siglata durante un incontro tra i rappresentanti aziendali guidati dal presidente Manolo Cipolla e del direttore generale Enrico Dolfi e i segretari delle principali Organizzazioni sindacali presenti in azienda, affronta diverse tematiche chiave. In primo luogo, l’accordo prevede il riconoscimento di un’indennità per ogni giornata di ferie, con effetto retroattivo per il periodo compreso tra il primo luglio 2007 e il 30 giugno 2022.L’indennità introdotta nell’accordo rappresenta una soluzione concreta per allinearsi agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE sulla corretta retribuzione delle ferie. Le parti hanno proattivamente definito questo riconoscimento economico, invece di lasciare spazio a potenziali contenziosi, dimostrando la volontà di tutelare i diritti dei lavoratori in linea con i principi stabiliti a livello europeo.

L’intesa non si limita a questo aspetto. Le parti hanno anche concordato di intensificare il confronto sindacale, con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti da Cotral. Particolare attenzione sarà riservata all’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata dei dipendenti, nella convinzione che questo sia un fattore determinante per il benessere e la produttività del personale.Tra gli altri punti salienti dell’accordo, si distinguono:

L’incremento della presenza delle biglietterie Cotral sul territorio, con l’apertura di nuovi punti vendita nei principali snodi di mobilità;

Il potenziamento delle squadre di verifica e controllo dei titoli di viaggio, con un nuovo modello organizzativo;

L’introduzione di un’indennità per il personale addetto alla verifica, in linea con quella già riconosciuta al personale di guida;

Nuovi criteri per gestire le domande di trasferimento del personale, con particolare attenzione al bilanciamento degli organici;

Il rimborso delle spese per il rinnovo della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e dei permessi retribuiti per le attività formative;

L’introduzione del buono pasto elettronico anche per i lavoratori in smart working;

La revisione delle politiche premianti, in linea con i cambiamenti organizzativi e gli obiettivi di miglioramento delle performance aziendali.

“Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per Cotral e i suoi dipendenti”, ha dichiarato il Presidente Manolo Cipolla. “Dimostra il nostro impegno nel garantire diritti, tutele e un ambiente di lavoro equo e rispettoso, in stretta collaborazione con le Organizzazioni Sindacali. Abbiamo compreso l’importanza di garantire al nostro personale un miglior bilanciamento tra lavoro e vita privata, nella convinzione che questo sia un fattore fondamentale per il loro benessere e la loro produttività. Continueremo a lavorare insieme per affrontare le esigenze dei nostri lavoratori e offrire servizi sempre più efficienti e di qualità.”