COTRAL: INCONTRO TRA COTRAL E L’UNIONE ITALIANA CIECHI DEL LAZIO PER ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE

Cotral e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Lazio (UICI Lazio) hanno discusso oggi le principali questioni legate all’accessibilità del trasporto pubblico. Durante la riunione, che si è svolta in un clima di piena collaborazione, è stato affrontato con particolare attenzione il tema dell’apertura delle porte sulla linea Metromare. L’obiettivo condiviso è quello di rendere ogni fase del viaggio il più possibile inclusiva, eliminando le barriere che possono ostacolare l’utilizzo dei mezzi pubblici, senza impattare sulle misure necessarie allo svolgimento regolare del servizio.

Cotral ha presentato le soluzioni già implementate e i progetti in fase di sviluppo per agevolare ulteriormente l’accesso al servizio ferroviario. Tra queste iniziative, in attesa di una soluzione che permetta l’apertura automatica delle porte, spicca l’introduzione sperimentale di un numero verde dedicato, concepito per offrire assistenza specifica alle persone con disabilità visiva, consentendo loro di segnalare la propria presenza in banchina o prima del viaggio e ottenere informazioni in tempo reale e supporto durante il viaggio. Si è inoltre discusso del progetto di sviluppo della nuova App aziendale di Cotral, che includerà funzioni dedicate all’accessibilità e fruibilità.

“Siamo orgogliosi di aver avviato un dialogo costruttivo e concreto con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Lazio. Cotral è fermamente impegnata nel migliorare l’accessibilità dei propri servizi e nel promuovere soluzioni innovative per un trasporto pubblico sempre più inclusivo”, ha dichiarato il Presidente di Cotral, Manolo Cipolla.

I rappresentanti di UICI Lazio hanno espresso apprezzamento per l’approccio collaborativo di Cotral, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare insieme per trovare soluzioni condivise che possano migliorare la qualità della mobilità delle persone cieche e ipovedenti.

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a monitorare i progressi delle iniziative avviate e a proseguire il dialogo per garantire che ogni utente possa usufruire di un trasporto pubblico accessibile e sicuro, che Cotral si impegna a perseguire in tempi più rapidi possibili. Foto archivio