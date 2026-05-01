COTRAL, GHERA: «BILANCIO COTRAL CONFERMA IL BUON LAVORO SUI TRASPORTI»

«I risultati contenuti nel bilancio 2025 di Cotral sono la conferma del buon lavoro svolto dall’attuale gestione in sinergia con la Regione Lazio. Gli investimenti sul rinnovamento della flotta e delle infrastrutture, come i depositi inaugurati e le manutenzioni sui treni, che stanno portando risultati importanti in termini di stabilità del servizio, sono il segnale positivo di quel cambio di passo che la Regione Lazio sta imprimendo nell’ottica di un miglioramento del servizio di trasporto pubblico».Lo ha dichiarato Fabrizio Ghera, assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio.