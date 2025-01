COTRAL: FIRMATO IL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ALTRI 68 BUS

Con la firma dell’ultimo contratto applicativo per la fornitura di 68 nuovi autobus Iveco Crossway Normal Floor, Cotral completa l’accordo quadro sottoscritto nel 2022. I nuovi bus, che saranno consegnati nel corso del 2025, si aggiungono ai 58 veicoli già in fase di consegna e che andranno a rafforzare la flotta regionale per rispondere all’aumento della domanda previsto in occasione del Giubileo 2025.

Dei 8 mezzi previsti, 62 saranno alimentati a gas naturale compresso (CNG), una scelta che punta a ridurre sensibilmente l’impatto ambientale del servizio di trasporto pubblico. Inoltre, sempre entro il 2025, sono attesi i primi 20 autobus elettrici, destinati prevalentemente ai servizi locali e interurbani, a ulteriore conferma dell’impegno di Cotral verso una mobilità sostenibile.

Con la chiusura dell’accordo quadro, saranno in totale 480 i bus Iveco di ultima generazione a servizio della flotta regionale, un traguardo significativo per migliorare l’efficienza e la qualità del trasporto pubblico nel Lazio. “Questo accordo – dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla – rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per fornire un servizio di trasporto pubblico moderno, efficiente e sostenibile. Con l’introduzione di nuovi autobus a gas naturale e dei primi mezzi elettrici, stiamo investendo concretamente per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’esperienza di viaggio per tutti i cittadini del Lazio. Continuiamo a guardare al futuro con determinazione, lavorando per una mobilità sempre più attenta alle esigenze dei nostri utenti e dell’ambiente,”