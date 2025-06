COTRAL: EMERGENZA CALDO, INTERVENTI STRAORDINARI PER GARANTIRE LA CLIMATIZZAZIONE DEI TRENI CAF

In questi giorni diemergenza caldo i treni CAF in servizio sulla linea Metromare stanno registrando criticità agli impianti di climatizzazione, in particolare nelle fasce orarie di punta. Tali problematiche non riguardano solo Cotral, ma anche altri operatori del trasporto pubblico, sia ferroviari sia automobilistici che stanno affrontando difficoltà analoghe.

La manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione è attualmente affidata ad ATAC, nell’ambito del service manutentivo di Magliana, tramite un appalto con un operatore privato. Tuttavia, per fronteggiare l’emergenza e migliorare l’efficienza del servizio, Cotral ha predisposto un intervento straordinario: a partire dalla prossima settimana (30 giugno), le attività di manutenzione su questi impianti saranno affidate a un nuovo operatore privato, selezionato direttamente da Cotral. Si stima che il cambiamento nella gestione delle attività manutentive consentirà all’azienda di effettuare una revisione completa degli impianti nel corso del mese di luglio. Questo cambio gestionale è stato indispensabile per garantire in tempi brevi un sensibile miglioramento delle prestazioni degli impianti di climatizzazione.

A tutela del servizio e del comfort dei passeggeri, come previsto dal Contratto di Servizio del trasporto ferroviario, Cotral ha inoltre attivato un servizio sostitutivo con sei navette bus presso la stazione di Porta San Paolo e quattro presso la stazione Cristoforo Colombo per far fronte a eventuali guasti ai treni. Le navette, gestite da un operatore privato, sono presidiate da autisti e pronte a entrare in servizio in caso di necessità con annunci in stazione e il coordinamento di personale Cotral.