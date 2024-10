Cotral, assemblea dei soci autorizza deleghe di gestione al presidente

L’Assemblea dei Soci di Cotral Spa ha autorizzato il conferimento delle deleghe operative al presidente Manolo Cipolla, un passo decisivo per il consolidamento della leadership aziendale e per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale.

Il presidente Cipolla ha accolto con soddisfazione l’incarico: “voglio ringraziare l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera per il loro costante supporto e per la fiducia che hanno riposto in me. Sono certo che questa collaborazione sarà proficua e contribuirà in modo significativo alla crescita di Cotral, a beneficio dell’azienda e dei cittadini che serviamo. Sono consapevole della sfida che mi attende e intendo garantire il mio impegno nel guidare l’azienda verso una fase di innovazione e sviluppo per assicurare un servizio di alta qualità ai nostri utenti.”

Foto del nuovo presidente di Cotral Manolo Cipolla

