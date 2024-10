Cotral, aggressioni ai verificatori: azienda al lavoro per misure straordinarie

In seguito ai recenti episodi di violenza che hanno visto alcuni verificatori aggrediti durante lo svolgimento del proprio lavoro, Cotral esprime piena solidarietà ai dipendenti e condanna con fermezza ogni forma di aggressione e di violenza contro coloro che ogni giorno prestano servizio con professionalità e dedizione per garantire il corretto funzionamento dei nostri servizi.

“Episodi come questi sono inaccettabili e intollerabili. I nostri dipendenti – dichiara il Presidente dell’azienda, Manolo Cipolla – meritano di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza e nel rispetto reciproco. Siamo vicini alle vittime dell’aggressione e stiamo mettendo in atto tutte le misure necessarie per tutelarli e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.”

Cotral è fermamente impegnata a tutelare la sicurezza dei propri lavoratori e già nella giornata di oggi, nell’ambito di un importante incontro già programmato con le Organizzazioni Sindacali, intende condividere con le rappresentanze dei lavoratori interventi immediati e a medio termine per la mitigazione dei rischi. L’obiettivo è raccogliere stimoli e spunti dal tavolo di concertazione per individuare soluzioni concrete, tempestive ed efficaci per contrastare questo fenomeno e proteggere il personale da episodi di violenza.

COMUNICATO STAMPA