COTRAL: 9 MILIONI DI UTILI E INVESTIMENTI PER IL FUTURO

Assemblea dei Soci approva il bilancio 2024.

Utili per 9,14 milioni di euro e un ambizioso piano di investimenti di oltre 53 milioni di euro per quest’anno. Nella seduta di ieri, 29 aprile, l’Assemblea dei Soci di Cotral Spa ha approvato il bilancio 2024 certificando l’impegno dell’azienda per il rafforzamento patrimoniale e finanziario.Il bilancio tiene conto di un fondo accantonato di circa 32,4 milioni di euro, stimato per la potenziale. sovracompensazione dei Contratti di Servizio automobilistico e ferroviario, grazie anche a partite eccezionali.

Nel corso dell’anno, l’azienda ha introdotto ulteriori 150 nuovi autobus, portando l’età media della flotta a 7,6 anni, una delle più basse in Italia, in linea con gli standard europei. È in corso inoltre un’opera di realizzazione e riqualificazione dei depositi aziendali, orientata verso la carbon neutralitycon progetti significativi su tutto il territorio regionale.La produzione è cresciuta nel servizio automobilistico e ferroviario, mantenendo un forte focus sulla sicurezza dei clienti e del personale.

“Il risultato raggiunto da Cotral conferma l’efficacia di una gestione seria e orientata al futuro. Gli utili eil piano di investimenti approvati oggi sono il frutto di un lavoro di squadra che guarda alla qualità delservizio e alla sostenibilità. Cotral sta diventando un punto di riferimento per il trasporto pubblico regionale, grazie all’impegno quotidiano dei suoi lavoratori e alla capacità di innovare senza perdere divista i bisogni delle persone. Continueremo a investire per offrire ai cittadini un servizio sempre piùmoderno, sicuro e rispettoso dell’ambiente”, dichiara il presidente della Regione Lazio, FrancescoRocca.

“È un risultato straordinario per l’azienda conseguito anche tenendo conto degli investimenti futuri:l’obiettivo della governance e di tutto il management, infatti, è quello di consolidare i dati positivi degliultimi anni, ma anche e soprattutto di migliorare sia il servizio, sia i risultati finanziari. Tutto ciò è statoe sarà possibile grazie alla dedizione e alla competenza di tutti i dipendenti di Cotral, dal personaleoperativo fino ai quadri amministrativi e ai dirigenti. Per questo desidero ringraziarli e ascrivere loroquesto straordinario risultato”, dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla.

“Il bilancio in attivo è la conferma di un lavoro importante avviato in questi anni dall’azienda insinergia con la Giunta regionale, che ha messo il tema dei trasporti al centro delle priorità di azione digoverno. Ringrazio il personale di Cotral per il lavoro portato avanti quotidianamente per garantire unservizio di qualità per i nostri concittadini. Vogliamo proseguire il programma avviato attraversoinvestimenti e tutte le azioni necessarie per ammodernare e rendere efficiente il servizio di Tpl sugomma e su ferro della nostra Regione”, dichiara l’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera.