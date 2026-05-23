COTRAL: 15 POSTI DA CAPOTRENO, CANDIDATURE APERTE FINO AL 5 GIUGNO

Al via la campagna di comunicazione “Se è quello giusto”.

Roma, 21 maggio 2026. Cotral avvia la selezione di 15 capotreno e lancia una nuova campagna di recruiting. L’avviso riguarda l’inserimento nella Direzione Operativa Ferroviaria delle linee Metromare e Roma–Viterbo di 15 risorse con contratto full-time a tempo determinato di 6 mesi, prorogabile e con possibile trasformazione a tempo indeterminato in base alle esigenze aziendali.

La figura del capotreno rappresenta un ruolo centrale per il servizio ferroviario: garantisce la sicurezza dei viaggiatori, la regolarità dell’esercizio e il corretto svolgimento delle attività a bordo treno, operando in coordinamento con il personale ferroviario e il Regolatore della Circolazione. Le principali attività previste comprendono:

gestione della sicurezza e delle operazioni a bordo;

assistenza e informazione ai passeggeri;

verifica ed emissione dei titoli di viaggio;

gestione delle emergenze e delle anomalie operative;

coordinamento con il personale di condotta e operativo.

La selezione è rivolta a candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, patente B e abilitazione all’accompagnamento treni (ADT) oppure Certificato di Avvenuta Formazione (CAF).

Le sedi di assegnazione previste sono:

Porta San Paolo – Roma

Piazzale Flaminio – Roma

Catalano – Viterbo

Viterbo

Contestualmente all’avvio della selezione, Cotral ha lanciato una campagna di comunicazione dedicata al recruiting con l’obiettivo di valorizzare le professionalità del settore e raccontare le opportunità offerte dall’azienda.

La campagna punta a mettere al centro le persone. Il claim “Se è quello giusto, ti lascia i tuoi spazi”, richiama l’idea di un lavoro capace di coniugare vita lavorativa e qualità della vita personale.

Entrare in Cotral significa contribuire ogni giorno a un servizio essenziale per il territorio, all’interno di una realtà in crescita che investe nella formazione, nello sviluppo delle competenze e nella valorizzazione delle proprie persone.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 5 giugno 2026 secondo le modalità indicate nella sezione “Lavora con noi” del sito www.cotralspa.it.