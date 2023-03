Cotonificio Frosinone, domani cena spettacolo con il maestro Erminio Sinni

Sarà Erminio Sinni, il vincitore di una precedente edizione di The Voice Senior e con un passato a Sanremo l’ospite della cena spettacolo al Cotonificio. Un ospite capace di rendere l’atmosfera magica, sulle sue note non si può che cantare tutti insieme ed emozionarsi. Di lui si conosce in particolare l’album Ossigeno, un disco in cui è presente anche il brano E tu davanti a me, diventato un tormentone e ancora apprezzatissimo e presente in ogni serata che si rispetti.

Diventato un vero e proprio cantautore cult a Roma e in altre città, Erminio ha provato nel 2020 un rilancio in grande stile anche a livello nazionale, partecipando al talent The Voice Senior. La sua storia ha appassionato tutti: dal contagio Covid che ha messo a dura prova la sua stessa esistenza alla voglia di rilancio con A mano a mano di Riccardo Cocciante, che ha conquistato i giudici permettendogli di entrare nel team di Loredana Bertè. Una corsa inarrestabile fino alla conquista di pubblico e critica diventando meritatamente il primo vincitore di The Voice Senior.

Sabato, il suo spettacolo sarà al locale più glamour del territorio. E lo show non si ferma alla cena e alla performance del maestro Ermisio Sinni. Dopo cena si balla con lo staff artistico resident del Cotonifio, Raffaele Martini voice e Felix Giuliani dj, e, special guest, direttamente dai migliori club partenopei, Augusto Fadda.

Per info e prenotazioni basta seguire le pagine ufficiali sui social: Cotonificio Frosione e Cotonificio dinner club

