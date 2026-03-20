Costruttori di Speranza: 35 posti per il Servizio Civile in provincia di Frosinone con il Consorzio Parsifal

Gli aspiranti operatori volontari per l’anno 2026/2027 hanno tempo fino all’8 aprile alle ore 14:00 per presentare le domande.

Il Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2026 la promozione del bando di Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il SCU della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I progetti di Parsifal si inseriscono all’interno del programma “Costruttori di Speranza”, che si articola in aree di intervento che spaziano dall’educazione e promozione sociale e culturale all’assistenza a persone fragili, passando per la comunicazione sociale e l’accoglienza di persone migranti.

Vediamo più nel dettaglio i posti a disposizione: all’interno del progetto “Un posto per tutti: comunicare al servizio del territorio”, incentrato sulla comunicazione sociale, sono disponibili 9 posti nella città di Frosinone, ripartiti tra la sede centrale del Consorzio, di WeSport e della cooperativa sociale Altri Colori.

8 posti sono disponibili ad Alatri, con l’Associazione Gottifredo: 4 posizioni presso la Biblioteca Totiana, per il progetto “Visioni Molteplici: benvenuti in Biblioteca Totiana!”, volto alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; altri 4 posti presso la sede del Coworking dell’Associazione nel progetto “Benvenuti in Yidalì!”, dedicato alla promozione socioculturale e all’insegnamento della lingua italiana per stranieri.

10 sono invece le posizioni di Servizio Civile all’interno del progetto “Oltre le barriere: percorsi di empowerment”, dedicato all’assistenza a persone con disabilità: di questi, 2 le opportunità di volontariato nel centro socio-educativo “Emanuele Fanella” di Alatri, 2 nel centro socio-educativo “Insieme” di Ceccano, 4 nel centro diurno “Luca Malancona” di Ferentino e 2 nella Comunità Alloggio “Amedì” di Alatri.

Per quanto riguarda le attività in favore della prima infanzia e di bambini e ragazzi in condizioni di fragilità, sono disponibili 2 posti presso il Nido “Fantasia” di Frosinone nell’ambito del progetto “Un villaggio per crescere: educare è un’impresa comune”; 2 posti nel centro socio-educativo per minori di Ceccano e 3 posti presso la Casa famiglia “Il girotondo” di Ferentino nel progetto “Semi di Futuro”.

Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (con ISEE inferiore a €15.000), per garantire un accesso ampio ed eterogeneo alle opportunità di Servizio Civile.

Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online con CIE o SPID, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via Social (FB e IG) o via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.