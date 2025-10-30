“Costruiamo il domani con la ZES”: l’UGL Frosinone presenta il convegno che si terrà il prossimo 14 Novembre

“COSTRUIAMO IL DOMANI CON LA ZES: OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO E PROSPETTIVE PER IL LAVORO”L’UGL Frosinone lancia l’iniziativa del 14 novembre, e annuncia una manifestazione itinerante nei 91 Comuni della provincia.

Frosinone – In un momento di grande rilevanza per il futuro del territorio, all’indomani della bocciatura da parte della Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento volto a inserire il Basso Lazio nella Zona Economica Speciale (ZES), la UGL Frosinone promuove un importante convegno dal titolo “Costruiamo il domani con la ZES: opportunità di sviluppo e prospettive per il lavoro”, in programma il 14 novembre, dalle ore 15.00 a Frosinone, presso il Fornaci Cinema Village.

La mancata inclusione del territorio del Basso Lazio all’interno della ZES rappresenta un segnale preoccupante per le prospettive di sviluppo dell’area, già segnata da crisi industriali e da un calo dell’occupazione.

Il criterio di ammissione basato su indicatori socio-economici valutati a livello regionale è scorretto e penalizzante. Il PIL medio del Lazio è drogato dai dati di Roma e questo impedisce l’inclusione delle province del sud, Latina e Frosinone, che, se valutate singolarmente, avrebbero invece i requisiti di difficoltà economica.

Per questo l’UGL intende accendere i riflettori sulla necessità di rilanciare con forza una richiesta unitaria e condivisa.

Il convegno riunirà rappresentanti istituzionali, parti datoriali e sociali per analizzare le potenzialità ancora in gioco e costruire una strategia comune affinché da tutto il Basso Lazio si alzi la forte la richiesta di inserire il territorio all’interno della ZES.

Contemporaneamente, l’UGL Frosinone annuncia l’avvio di una manifestazione itinerante, “91 PIAZZE PER LA ZES” che toccherà tutti i comuni della provincia, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e richiedere formalmente alle amministrazioni comunali un sostegno concreto.

“La bocciatura dell’emendamento è un duro colpo per il nostro territorio – spiega il Segretario Provinciale UGL Frosinone Enzo Valente – ma è proprio da qui che vogliamo ripartire, unendo le forze del territorio per chiedere con determinazione che il Basso Lazio non venga escluso dal futuro sviluppo industriale ed economico del Paese”.