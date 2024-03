Costituzione e nomina componenti CAL, Ciacciarelli: Auguri di buon lavoro a Santangeli e Simonetti (LEGA)

“ Con Decreto del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è stato ufficialmente costituito il Consiglio Regionale del Lazio il Consiglio delle Automomie Locali quale principale organo di consultazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali avente la finalità di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione afferenti ai singoli territori.

Non posso che congratularmi con tutti gli eletti ed in particolare con il Sindaco di Torrice Alfonso Santangeli e con il Consigliere Comunale di Ascrea in Provincia di Rieti Chiara Simonetti entrambi in quota Lega.

La loro elezioni infatti non solo consentirà la presenza all’interno di un organo che considero di importanza primaria, vista la sua funzione di raccordo con la base territoriale, di due personalità politiche di rilievo, capaci e esperti nella gestione della cosa pubblica e sopratutto consapevoli delle vere esigenze dei propri territori, caratteristiche che sicuramente sapranno ben evidenziare nello svolgimento del loro compito, ma dimostra allo stesso tempo come sia in grado il nostro partito, nel fare un intelligente e funzionale gioco di squadra, a raggiungere importanti risultati anche al di sopra delle aspettative.

L’elezione del Cal costituisce infatti la principale espressione della capacità di fare rete sul territorio, fattore che rappresenta il pilastro del nostro modus operandi a livello politico.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO