Costituzione Comitato raccolta firme a Sora, Referendum costituzionale

Su proposta dell’Anpi intercomunale, sezione di Sora, si è costituito nella città di Sora il COMITATO raccolta firme per l’abrogazione della Legge sull’Autonomia Differenziata. Una Legge fortemente voluta dalla Lega e votata dalla destra, Fratelli d’Italia e Forza Italia.Una legge che romperà, se attuata, l’unità della nostra nazione creando 20 diversi sistemi regionali per sanità, scuola, welfare, diritti del lavoro, agricoltura, infrastrutture.Il Comitato vuole organizzare i partiti, i sindacati, le associazioni e tutte le Cittadine i Cittadini che si riconoscono in questa battaglia e che intendono partecipare attivamente alla raccolta delle firme per fermare questa legge assurda in difesa di un’Italia UNITA, LIBERA e GIUSTA.Hanno aderito all’appello dell’ANPI di Sora il Partito Democratico, la Sinistra Civica Ecologista, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi e Sinistra, il Movimento 5 Stelle, lo SPI-CGIL.

E’ stato dunque fissato il seguente programma per la raccolta delle firme:

Giovedì 1 Agosto 8-12 banchetto Spi Cgil piazza santa Restituta

Venerdì 2 agosto ore 18-20 villetta ( via Ancona)

Sabato 3 agosto ore 10-13 mercatino San giuliano

Domenica 4 agosto ore 10-13 piazza santa Restituta

Domenica 4 agosto ore 18-20 piazza Palestro

Il comitato invita la Cittadinanza a recarsi ai banchetti per apporre la propria firma e a dare il proprio attivo contributo all’organizzazione della raccolta firme.