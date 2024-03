Costituito ufficialmente il gruppo consiliare “Per Boville”

Nasce il gruppo consiliare di maggioranza “Per Boville”. Questa mattina il vicesindaco di Boville Ernica con deleghe all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Benvenuto Fabrizi ha ufficialmente consegnato al Protocollo dell’Ente un documento indirizzato alla presidente del Consiglio comunale Martina Bocconi e, per conoscenza, al sindaco Enzo Perciballi. Ne fanno parte, oltre al vicesindaco, l’assessore ai Servizi Sociali Anna Verrelli e la consigliera comunale Luana Zili. Nello stesso documento quest’ultima è stata indicata come capogruppo.

Qui di seguito il testo del documento in cui sono spiegate le motivazioni di questa decisione politica:

Al Presidente del Consiglio Comunale

di Boville Ernica

dott.ssa Martina Bocconi

e p. c. al Sindaco

dott. Enzo Perciballi

Oggetto: Comunicazione Costituzione Gruppo Consiliare “Per Boville”

Dopo aver ragionato e discusso in maniera attenta e partecipe, al fine di rilanciare l’attività amministrativa di Boville Ernica, abbiamo deciso di dare vita al gruppo consiliare “Per Boville”.

Questo gruppo nasce dalla volontà di sentirsi parte integrante di un progetto tutto nuovo da mettere a disposizione del nostro paese.

L’obiettivo che ci prefissiamo è quello di garantire una maggiore condivisione e trasparenza delle scelte nella consapevolezza che, solo attraverso la collegialità, si possano raggiungere grandi e più prestigiosi traguardi. Troppo spesso, infatti, sono state prese delle decisioni senza la necessaria e fondamentale condivisione, dimenticando che il contributo delle idee di tutti porta a risultati migliori.

Il nostro scopo è quello di porre l’accento soprattutto su alcune questioni che ci stanno particolarmente a cuore. Tra queste il potenziamento dei servizi sociali, con fondi da destinare alle famiglie disagiate, il miglioramento dell’edilizia scolastica, la manutenzione e il potenziamento di tutte le infrastrutture, senza dimenticare naturalmente il decoro urbano e una manutenzione più solerte ed efficace sul territorio. Ciò nasce dalla convinzione che solo concentrandosi su alcune tematiche si possa veramente esprimere al meglio tutto il potenziale del nostro paese.

Con questa consapevolezza, il gruppo consiliare “Per Boville” ha scelto di costruire un progetto più ampio e più vicino a tutti i cittadini. Come indica lo stesso nome, questo è un gruppo “per” e non un gruppo “contro”. Purtuttavia, nei cammini politici a volte è necessario assumere decisioni al fine di ribadire coerenza personale e politica ed è anche con questo spirito che diamo vita a “Per Boville”.

Il sostegno che daremo alla maggioranza sarà responsabile, consapevole e costruttivo ma all’occorrenza anche critico. In ogni caso sempre al servizio della collettività.

Il nostro è un atto di coesione politica e di volontà di procedere in un percorso di dialogo e confronto, leale ed aperto. Perché il rispetto, per essere ricevuto, ha sempre bisogno di essere dato.

Una solida maggioranza, quale è la nostra, non si misura dagli interessi in comune, bensì dalla condivisione di tutte le idee e di ogni sensibilità.

Vogliamo portare avanti una politica che sia spirito di servizio finalizzato al bene di Boville, non dei propri consensi. Siamo un gruppo di consiglieri giovani con all’attivo una già discreta esperienza amministrativa. I cittadini hanno riconosciuto il nostro impegno accordandoci una fiducia importante attraverso il loro voto.

Abbiamo l’entusiasmo della nostra età che ci porta a non accontentarci di una politica oramai superata, troppo spesso attenta esclusivamente alla risoluzione delle piccole problematiche personali (per cui un diritto talvolta rischia di essere mascherato da favore). Non vogliamo una politica dedita soltanto all’ordinaria amministrazione, che non coglie le giuste opportunità per far crescere Boville, il nostro paese ha invece bisogno di una visione più ampia e al passo con i tempi.

Un esempio concreto è rappresentato dall’aver perso l’opportunità del passaggio della ciclovia del basso Lazio, attrattiva di un turismo che sarà sempre più importante nei numeri e che, invece, transiterà per la vicina Veroli e per Monte San Giovanni Campano. Non è più pensabile perdere questo genere di occasioni. Nominiamo nostro capogruppo la consigliera comunale Luana Zili.

COMUNICATO STAMPA