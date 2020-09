Costituita la Sezione U.I.F.-UNIONE ITALIANA FORENSE presso il Tribunale di Cassino

Gli Avvocati Antonio D’Alessandro, Marco De Angelis, Antonella Evangelista, Angela Natale, Federico Pacitti, Vincenzo Papa, Manlio Sera, Antonello Tornitore e Giuseppe Maria Valenti hanno costituito la Sezione U.I.F.-Unione Italiana Forense presso il Tribunale di Cassino.

L’Associazione, in particolare, intende perseguire la difesa e promozione dei valori di libertà e legalità, la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; un’azione costante per la soluzione dei problemi della giustizia, della vita giudiziaria e dell’ordine forense; la tutela della funzione e della dignità dell’avvocatura italiana; l’affermazione dei principi di indipendenza, alta professionalità ed autonomia della categoria forense; la formazione ed l’aggiornamento professionale della categoria forense; la tutela dei diritti dell’avvocatura, specialmente dei giovani avvocati, e promuovere le migliori condizioni per l’accesso alla professione forense, la specializzazione professionale ed una equa contribuzione previdenziale.

I soci fondatori hanno nominato Presidente l’Avv. Antonio D’Alessandro, Vice Presidente l’Avv. Angela Natale e Segretario Tesoriere l’Avv. Vincenzo Papa; il Direttivo è così composto: Antonio D’Alessandro, Angela Natale, Vincenzo Papa, Marco De Angelis, Federico Pacitti, Manlio Sera e Giuseppe Maria Valenti;

Inoltre, gli stessi al fine di garantire la immediata operatività associativa hanno nominato l’Avv. Marco De Angelis quale delegato al settore giurisdizionale Civile, l’Avv. Manlio Sera quale delegato al settore giurisdizionale Penale, l’Avv. Antonello Tornitore quale delegato al settore giurisdizionale Amministrativo, l’Avv. Federico Pacitti quale delegato ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine Forense ed alle altre associazioni presenti presso il Tribunale di Cassino e l’Avv. Giuseppe Maria Valenti quale delegato alla costituzione del Comitato Scientifico che dovrà presiedere.

L’Avv. Antonio D’Alessandro così si esprime: “abbiamo aderito all’U.I.F.-Unione Italiana Forense, associazione nazionale riconosciuta dal C.N.F.-Consiglio Nazionale Forense, di cui è Presidente l’Avv. Elisabetta Rampelli, del Foro di Roma, poiché l’associazione è nata a difesa delle garanzie e della libertà dei cittadini; in questo delicato periodo storico, l’Avvocatura tutta è chiamata a svolgere la sua tradizionale funzione di tutela dei diritti in un contesto di effettivo disservizio della giurisdizione, per cui occorre una quotidiana azione di sollecito per organizzare, nell’emergenza, il funzionamento degli Uffici per un sereno ritorno alla normalità, nella consapevolezza che l’Avvocato non è un ostacolo al funzionamento della Giustizia ma una sua parte determinante”.

COMUNICATO STAMPA

