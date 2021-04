Cosilam, il Polo logistico ospita gli “Eventi di scherma ‘21”

“Siamo onorati di poter ospitare all’interno del Polo logistico un appuntamento così importante come gli “Eventi di scherma ‘21”. Quando ci è stata richiesta la disponibilità del nostro spazio di oltre ottomila metri quadrati siamo stati assolutamente felici di aderire. Il Cosilam diventerà, per i prossimi cinque weekend, il centro della competizione schermistica nazionale. In un momento così particolare come quello che ci troviamo a vivere a causa della pandemia, eventi come questi rappresentano un importante segnale di ripresa e di rinascita. Da parte nostra gli auguri di buon lavoro al Cus Cassino e al C.R. Fis Lazio e un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che gareggeranno”, lo ha affermato il Presidente del Cosilam Marco Delle Cese a margine della presentazione della manifestazione Eventi di scherma ’21.

COMUNICATO STAMPA

