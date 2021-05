Cosilam, approvato il rendiconto 2020

L’Assemblea Generale dei Soci approva il rendiconto 2020. Un bilancio che si chiude con un segno positivo segnando un utile di ben 71.000 euro. È questo il quadro della seduta che si è svolta martedì scorso e che ha visto la partecipazione di soci pubblici e privati per un totale di oltre il 75% delle quote sociali.

“Il 2020 sarà un anno che rimarrà alla storia per la pandemia che ci ha costretti a scelte di forte impatto economico tenendo, però, un’attenzione particolare anche alla necessità di fare investimenti per farci trovare pronti alla ripartenza – ha affermato il Presidente Marco Delle Cese durante l’Assemblea – Il dato economico di questo bilancio è particolarmente importante perché segna il prosieguo del trend positivo che ha portato alla chiusura, anche per il 2020, dei conti con un utile ulteriormente cresciuto rispetto al 2019. Infatti la chiusura finale si è attestata con un utile di 71.000 euro già al netto delle imposte. Ma c’è anche un altro aspetto molto importante perché è stato totalmente azzerato il rischio economico che poteva essere generato da alcune voci di credito derivanti dalle fatture da emettere e di cui non era sicura l’esigibilità. In questo caso, grazie all’operazione già avviata lo scorso anno, siamo riusciti a azzerare totalmente questa voce mettendo in sicurezza il bilancio. In definitiva si chiude un anno difficile con un bilancio sano, un utile d’esercizio e la certezza che questi numeri non potranno subire variazioni in diminuzione ma solo in aumento. Un risultato che è il grande lavoro di squadra messo in campo dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dal Direttore Generale che ha gestito la struttura”.

Il Presidente Delle Cese ha poi tracciato la road map dei lavori per i prossimi mesi: “Entro fine maggio inizieranno i lavori per la digitalizzazione con fibra ottica dell’area industriale. A giugno, invece, è prevista la consegna degli interventi di copertura delle vasche di depurazione dell’impianto di Villa Santa Lucia con il relativo impianto di trattamento degli odori e la pubblicazione della gara per l’opera di urbanizzazione primaria del bacino marmifero di Coreno per un importo di circa 1.200.000 euro. Infine prosegue l’impegno del Consorzio sulle grandi opere come il progetto del casello autostradale di Roccasecca, dell’Aeroporto di Aquino e della “Green Valley” e, in merito a quest’ultimo, nei prossimi giorni inizieranno le analisi dei terreni per poi verificare gli effetti fito-depurativi a fine ciclo e si inizierà operativamente con la sperimentazione”.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio