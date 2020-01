Cosa succede se si trattiene una puzzetta?

Trattenere una puzzetta più o meno rumorosa e maleodorante, di quelle che capitano, spesso con poco preavviso, è ovviamente un’abitudine di buona educazione. Eppure non tutti sanno che farlo frequentemente può anche comportare dei rischi per la salute. La flatulenza, infatti, è una miscela di gas che si forma a livello gastrointestinale per l’aria ingerita e per i gas generati dalla fermentazione dei cibi da parte di batteri simbiotici e lieviti nel tratto gastrointestinale. Viene quindi espulsa sotto pressione, insieme a particelle di feci aerosolizzate.SPASMI NELL’ADDOME. In queste situazioni, infatti, l’organismo blocca i liquidi in eccesso, come l’acqua, causando una produzione eccedente di gas da parte dell’intestino; questi andrebbero subito espulsi per sgonfiare e rilassare lo stomaco.Bloccare spesso le flatulenze lasciando accumulare i gas può quindi alterare il funzionamento dell’intestino, provocando anche dolorosi spasmi nell’addome a causa delle sacche d’aria nel tratto intestinale. Inoltre, per chi espelle tanto gas per problemi di salute, trattenere le puzze rischierebbe di causare una distensione patologica dell’intestino o anche forme di stipsi.COSÌ L’INTESTINO FUNZIONA. Nonostante siano generalmente associate al loro rumore particolare e al cattivo odore, le puzze rappresentano un segnale del corretto funzionamento dell’intestino, poiché permettono alla pancia di sgonfiarsi, specialmente dopo un pasto pesante.

foto e fonte focus.it