Cosa mangiare a colazione per dimagrire? “Proteine fondamentali. Invece cornetto e biscotti…”

Cosa mangiare a colazione per dimagrire? Se è vero che nutrizionisti e dietisti, ma anche medici, concordano nel ritenere la prima colazione il pasto più importante della giornata, sono in molti, invece, a saltarla, pensando di ‘guadagnare’ calorie da spendere in altri pasti durante la giornata. Ma così non è. Soprattutto se l’obiettivo è dimagrire. “Prima di tutto chiariamo una cosa: fare colazione è fondamentale, in particolare se si vuole dimagrire”, sottolinea la dottoressa Emanuela Russo, dietista INCO (Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità) dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano.

Perché la prima colazione è così importante?

“La colazione è fondamentale perché a livello metabolico innesca un meccanismo ormonale per cui si abitua il metabolismo a lavorare dalla mattina. In questo modo lavorerà in maniera molto più veloce ai fini energetici anche durante la giornata. In particolare la colazione attiva cortisolo e insulina, ormoni che lavorano per utilizzare al meglio i grassi di riserva. Inoltre facendo colazione si abitua l’organismo a mangiare in maniera frazionata. Se si mangia poco e spesso si ha una risposta migliore nel dimagrimento rispetto a quella che si ha suddividendo le stesse calorie in due soli pasti”.

Quindi non è vero che alla fine conta solo l’apporto calorico, ma è importante anche come viene suddiviso?

“Sì, perché facendo due soli pasti abbondanti si innesca un meccanismo di utilizzo della massa magra per trovare energia durante la giornata. Inoltre a livello comportamentale tendenzialmente con due soli pasti si rischia di arrivare al pasto successivo molto più affamati. E questo incide non solo sulla quantità di cibo, ma anche sulla qualità e sul modo di mangiare: più in fretta, masticando meno”.

Che cosa non deve mancare a colazione se si vuole dimagrire?

“Le proteine sono fondamentali e devono affiancare il carboidrato, che deve essere a basso indice glicemico. Gli alimenti vanno ad innescare un meccanismo di risposta ormonale. Se digiuno da diverse ore come accade al mattino e vado ad introdurre solo zuccheri come, per esempio, cappuccino e cornetto o biscotti, passo da un digiuno ad un picco glicemico innescato proprio dagli zuccheri. Il picco glicemico viene tamponato subito dall’insulina, e così ci ritroviamo poco dopo già con la fame. Per questo è importante mettere le proteine a colazione, perché vanno a smuovere non l’insulina ma il glucagone, ormone antagonista dell’insulina che va a dare un maggiore senso di sazietà”.

Quali alimenti consiglia di scegliere?

“Se si vuole una colazione dolce si può optare per del porridge, dello yogurt greco o dello skyr, che sono derivati del latte molto proteici. O anche del semplice latte, pure vegetale, con carboidrati a bassissimo indice glicemico come fiocchi di avena o quinoa e magari grassi buoni come semi oleaginosi o frutta secca per evitare il picco glicemico. Se si vuole invece una colazione salata si possono prendere albumi d’uovo, ogni tanto anche con il tuorlo, salmone affumicato, affettato sgrassato, magari con del pane nero integrale. Una classica colazione continentale che ha una buona quota di proteine che dà un maggiore senso di sazietà e che riduce il picco glicemico durante l’arco della mattina”.

La frutta?

“La frutta va benissimo a colazione, meglio se mangiata con la buccia per la fibra. E’ bene, però, non mangiare solo frutta, che contiene zuccheri. Ma un piatto proteico con della frutta va benissimo”.

Quindi biscotti e cereali confezionati bocciati?

“Assolutamente sì. In questi casi consiglio sempre di leggere l’etichetta: così si scoprirà che lo zucchero è tra i primi, molti, ingredienti”.

Fonte gazzetta.it – foto web