Cosa fare l’1 maggio vicino Roma: c’è un Bosco con giochi, magia e picnic

Al Bosco di Palia no il Mago Dadà, n atura, giochi per bambini, relax, passeggiate a cavallo e in bicicletta per chi non sa cosa fare l’1 maggio vicino Roma.

Cosa fare l’1 maggio vicino Roma? C’è un Bosco magico da visitare a mezz’ora di macchina dal GRA. Si trova vicino all’uscita di Colleferro dell’autostrada A1. Domenica 1 maggio, sotto le querce secolari del Bosco di Paliano, sarà di casa la magia, affiancata dai giochi per bambini e da tante attività da fare in famiglia.

Per chi non sa cosa fare l’1 maggio vicino Roma, il Bosco di Paliano ne avrà per tutti i gusti e tutte le età. Tra il tiro con l’arco, una dimostrazione di falconeria, il relax sulle amache e le passeggiate a cavallo o in bicicletta, domenica alle 12 sarà anche la volta di uno spettacolo di magia dedicato a grandi e bambini. A stupire gli spettatori ci penserà il Mago Dadà con i suoi giochi di prestigio sorprendenti.

A seguire apriranno anche due stand gastronomici, con un food-truck e un punto ristoro con prodotti locali. Il Bosco mette a disposizione anche un’area per giocare a calcio e un campo da pallavolo. Ci sono anche: una biblioteca ecologica per chi vuole fare delle letture green e dei giochi tradizionali per bambini.

Il Bosco alle porte di Roma fa parte del Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli, un’area protetta che si trova in Ciociaria. Sarà aperto sabato e domenica. Ospiterà chiunque vorrà passare del tempo tra sentieri ombrosi, prati e picnic, nel pieno rispetto della natura.

Il Bosco di Paliano promuove una partecipazione attiva dell’ambiente naturale, invitando i visitatori a lasciare il Bosco migliore di come l’hanno trovato. In trenta ettari di querce, infatti, anche se non ci sono cestini dell’immondizia, non si vedono cartacce né plastica. Ognuno riporta a casa i propri rifiuti, lasciando l’ambiente pulito. Per altre informazioni e prenotazioni, si può consultare il sito ilboscodipaliano.it . Il Bosco è in via Palianese sud, a 3 chilometri dal casello autostradale di Colleferro.

