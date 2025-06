“Corto… Ma non troppo!”: il Festival chiude la XIII edizione tra emozione, partecipazione e visioni condivise

Si è conclusa a Paliano la XIII edizione del Festival “Corto… Ma non troppo!”, evento nazionale dedicato alla salute mentale, all’inclusione sociale e al cinema come strumento di espressione e partecipazione attiva, che si è svolto dal 12 al 14 giugno 2025 a Paliano (FR). La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre venti realtà provenienti da tutta Italia, tra comunità terapeutiche, centri di salute mentale, cooperative sociali, associazioni culturali e istituzioni pubbliche, confermando il Festival come uno spazio di riflessione collettiva e crescita condivisa.

Momento centrale dell’edizione 2025, l’incontro tematico “Costruire Futuro – Lavoro ed economia per l’inclusione”, tenutosi venerdì 13 giugno presso la Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo di Paliano, focalizzato sull’autonomia economica delle persone con fragilità psichica. Moderato dall’Avvocato Marco Mampieri, presidente dell’associazione L’ONDA A.P.S. e della federazione regionale Fenascop Lazio, l’incontro ha visto la partecipazione di figure chiave del mondo del lavoro, della salute e delle istituzioni. Tra queste, Veronica Anelli, responsabile del Centro per l’Impiego di Anagni, ha illustrato i servizi territoriali dedicati all’inserimento lavorativo, mentre Maria Colafrancesco, responsabile del CPI di Frosinone, ha approfondito gli strumenti e le opportunità rivolte alle fasce più fragili della popolazione. Importante anche il contributo di Giuseppe Cacace, presidente dell’Associazione Not Equal, che ha presentato il cortometraggio Le piccole cose, e l’intervento di Vittorio Fierro, responsabile della Casa Famiglia Borgo San Tommaso, con una riflessione centrata sull’importanza dell’autonomia economica nei percorsi terapeutici. Importante la presenza del vicepresidente della BCC di Paliano Amerigo Romoli e dell’Assessore Vanorio Calamari, che ha ribadito il sostegno concreto del Comune di Paliano a iniziative che valorizzano l’inclusione come strumento di sviluppo locale.

Durante la cerimonia conclusiva, svoltasi sabato 14 giugno presso la Sala Esperia, sono stati assegnati i premi ufficiali del concorso di cortometraggi. Ad aggiudicarsi il Premio Miglior Corto è stato Room Taken di TJ O’Grady-Peyton (Irlanda – distribuito da Associak). Il Premio “Ricomincio da te… Massimo”, assegnato dalla giuria popolare composta dalle comunità e dalle associazioni coinvolte nel progetto, è stato vinto da Quello che riesci a vedere di Gabriele Buscicchio (Lecce). Momento particolarmente sentito è stata l’assegnazione del Premio speciale “L’Angolo di Marianna” – dedicato alla memoria di Marianna Piccolo, giovane ambiziosa e brillante scomparsa prematuramente – consegnato dai genitori di Marianna alla Cooperativa Osiride per il cortometraggio Ma davvero?. Il riconoscimento è stato assegnato per l’originalità del progetto e la capacità di costruire un processo creativo corale, coinvolgendo cittadini, operatori, utenti e istituzioni del territorio. Un lavoro che ha messo in luce il cinema non solo come prodotto finale, ma come percorso condiviso di coesione sociale, espressione e trasformazione. “Questo premio intende valorizzare non solo ciò che si vede sullo schermo,” ha dichiarato l’organizzazione, “ma tutto ciò che accade prima: l’incontro, il confronto, l’ascolto reciproco. Il cinema può essere questo, e lo è stato.”

Nel corso delle tre giornate, il Festival ha visto la partecipazione di strutture da Roma, Zagarolo, Terni, Castrocielo, Lanuvio, Itri, Sant’Elia Fiumerapido, Reggio Emilia, Cellole e molte altre località italiane, confermando la dimensione nazionale e trasversale dell’evento. Il Festival “Corto… Ma non troppo!” si conferma un appuntamento culturale capace di mettere in relazione mondi spesso distanti: quello dell’arte, della salute, delle politiche sociali e della cittadinanza attiva.

Grazie alla collaborazione con Comune di Paliano, Banca di Credito Cooperativo, Centro Anziani, Pro Loco, Associazione Palio dell’Assunta e Corteo Storico, Officine Alcazzar e Università delle Tre Età, la manifestazione continua a crescere, consolidando un modello di evento partecipato, accessibile e radicato nel territorio.

Appuntamento al prossimo anno, con nuove storie da raccontare e nuovi legami da costruire.

