CORTE DEI CONTI, BALDASSARRE: «LA PARIFICA DEL BILANCIO CONFERMA LA SOLIDITÀ E L’AFFIDABILITÀ DELLA NOSTRA AZIONE AMMINISTRATIVA»

«La parifica del bilancio da parte della Corte dei Conti rappresenta un riconoscimento significativo del lavoro svolto dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e dall’amministrazione guidata dal presidente Francesco Rocca. È la conferma di una gestione fondata su trasparenza, affidabilità e buona governance, presupposti indispensabili per garantire servizi efficienti e investimenti di qualità».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre.

«Conti in ordine significano maggiore capacità di programmare e sostenere politiche regionali efficaci. Questo risultato rafforza il percorso intrapreso dalla Regione e ci consente di continuare a investire con serietà e visione, trasformando le risorse pubbliche in opportunità concrete per i cittadini»., ha aggiunto l’assessore Baldassarre.