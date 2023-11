Corso di formazione per le professioni sanitarie presso l’ospedale di Sora La Cisl Fp: «Fondamentale garantire un aggiornamento continuo a iscritti e rappresentanti»

Prosegue l’azione di formazione portata avanti dalla Cisl Funzione Pubblica della provincia di Frosinone. Un settore che vede un forte investimento da parte dell’organizzazione sindacale e che, questa mattina, ha visto un nuovo appuntamento presso l’ospedale Santissima Trinità di Sora dove si è tenuto un corso Ecm per le professioni sanitarie sull’equipe disciplinare.«La formazione è indispensabile per essere sempre aggiorni – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile Sanità Pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani – Il nostro impegno in questo settore è massimo e da tempo ci stiamo muovendo portando avanti numerose attività di formazione rivolte ai nostri iscritti e ai nostri rappresentanti. Appuntamenti totalmente gratuiti ma che assicurano un alto profilo formativo fornendo nozioni e informazioni che risultano indispensabili per portare avanti le proprie attività. Stamattina abbiamo tenuto un corso dedicato proprio all’equipe multidisciplinari per le professioni sanitarie. La partecipazione è stata massima con la copertura di tutti i posti a disposizione, questo appuntamento si unisce a quello che abbiamo già realizzato presso l’ospedale di Frosinone e proseguirà con nuove date che stiamo individuando».L’impegno sulla formazione della Cisl prosegue anche in altri settori. «Quello di questa mattina è stato un incontro tematico specifico per il comparto della sanità – ha aggiunto il Segretario Cuozzo – Tuttavia ci son anche molti altri appuntamenti su cui stiamo lavorando per tutti gli altri comparti, anche in modo trasversale, per parlare dei contratti pubblici, della comunicazione e delle norme di rappresentanza. Crediamo molto nel valore della formazione perché solo attraverso un costante aggiornamento si potrà dare la giusta rappresentanza ai nostri lavoratori e alle nostre lavoratrici».

comunicato stampa