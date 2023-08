“Corso di Alta Formazione per Esperto Ambientale” Siglato l’accordo tra Camera di Commercio e Unicas

Un percorso formativo in Circular Economy Managment, Sustainability and Environmental Law nato da un partenariato tra Azienda Speciale Informare e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Siglato questa mattina l’accordo tra Camera di Commercio Frosinone Latina e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l’avvio del Corso di Alta Formazione per “Esperto Ambientale”. Il Corso è riservato ad un massimo di 25 partecipanti, che supereranno le prove di selezione, con l’intento di formare specialisti nella gestione delle tematiche ambientali e di fornire conoscenze e competenze al passo con l’evoluzione legislativa.

a margine della firma dell’accordo, il Presidente dell’Ente camerale, Giovanni Acampora, ha commentato: “Questo nuovo percorso formativo nasce da un partenariato tra l’Azienda Speciale Informare e il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. Si rafforza la collaborazione tra Ente camerale e Università per dare risposte al tessuto produttivo dell’area vasta Frosinone Latina ancora fortemente penalizzato dalla carenza di figure professionali specializzate. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta, infatti, una delle maggiori criticità rilevate dal sistema delle imprese. L’Esperto Ambientale, al temine del Corso, avrà tutte le competenze operative e giuridiche, in materia di economia circolare, energia e ambiente, sempre più richieste sia nel settore pubblico che nel settore privato”.

Sulla stessa linea il Magnifico Rettore dell’Unicas, Marco Dell’Isola: “L’accordo siglato oggi rappresenta il naturale evolversi di una collaborazione costante e concreta, avviata da anni, e ormai ampiamente consolidata, tra il nostro Ateneo e la Camera di Commercio di Frosinone e Latina. Tra i nostri compiti istituzionali vi è quello fondamentale di trasferire i risultati della ricerca realizzata nei Dipartimenti al territorio e alle realtà istituzionali che esso esprime; ebbene, la realizzazione di un CAF, in grado di formare i futuri esperti ambientali, rientra in questa traiettoria teoretica. Unicas è nella Rete delle Università Sostenibili e i docenti operano all’interno del Comitato di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile per sostenere gli SDGs dell’Agenda ONU”.

Soddisfatto Guido D’Amico, membro di Giunta della CCIAA con delega a Green ed Economia Circolare, che ha fortemente voluto l’avvio del Corso di Alta Formazione: “Questo Corso è stato ideato per andare incontro alle esigenze del sistema delle imprese dell’area vasta di Frosinone Latina rispetto ad un tema estremamente delicato in cui emerge la necessità di una figura professionale che sia in grado di gestire tutte le problematiche ambientali d’impresa. Il Corso fornirà conoscenze teoriche e pratiche, anche attraverso l’analisi delle problematiche strategiche ed operative connesse all’ambiente nonché la disamina di casi concreti che forniranno ai discenti modelli operativi adattabili alle diverse realtà aziendali”.

Anche il Presidente dell’Azienda Speciale Informare, Luigi Niccolini, ha ribadito la centralità del percorso formativo: “Con l’avvio di questo nuovo Corso, andiamo a colmare una lacuna relativamente alle figure professionali esperte in sostenibilità che sono carenti e, al contempo, molto richieste dal tessuto economico del territorio. Il principio dell’ESG è sempre più imprescindibile per avere un’impresa di successo che voglia stare sul mercato, per questo, garantire un percorso di alta formazione per la gestione operativa delle tematiche ascrivibili ad economia circolare, ambiente, sostenibilità e diritto ambientale, è un impegno che abbiamo concretamente voluto portare avanti per i lavoratori e per le imprese”.

Il Corso di Alta Formazione per Esperto Ambientale

Il Corso, con frequenza obbligatoria e della durata complessiva di 150 ore suddivise in 6 mesi, con inizio nel mese di ottobre 2023, si svolgerà sia in modalità didattica a distanza sincrona (e-learning) sia in presenza. La partecipazione è gratuita. L’accesso al Corso è riservato ai candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda. I partecipanti saranno selezionati da una commissione nominata da Informare. Le prove di selezione si svolgeranno in presenza, presso la sede di dell’Azienda Speciale, in Viale Roma snc a Frosinone il 28 settembre 2023. Il Corso verrà attivato con un massimo di 25 partecipanti che avranno superato le selezioni. Per partecipare alla selezione ed ottenere l’accesso al Corso i candidati dovranno compilare la Domanda di ammissione allegata al Bando – disponibile sul sito Internet dell’Azienda Speciale INFORMARE www.informare.camcom.it alla sezione IN PRIMO PIANO e sul sito di UNICAS www.unicas.it. – ed inviarla alla mail v.panaccione@informare.camcom.it entro e non oltre lunedì 18 settembre 2023.

