CORSI DI GUIDA SICURA GRATUITI PER I GIOVANI DEL LAZIO 16-18 ANNI

Domande per i voucher sport entro il 13 maggio

La Regione Lazio offre un’importante opportunità per i giovani tra i 16 e i 18 anni: grazie ai voucher dello sport, è possibile iscriversi gratuitamente ai corsi di guida sicura. L’iniziativa mira a promuovere la sicurezza stradale e la consapevolezza alla guida tra i neopatentati e i futuri conducenti, fornendo un’esperienza formativa utile e concreta.

I corsi, tenuti da istruttori professionisti della scuola Guida Sicura dell’ACI Frosinone, permettono ai partecipanti di acquisire competenze pratiche per affrontare situazioni di emergenza, migliorare il controllo del veicolo e sviluppare comportamenti responsabili al volante. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti e diffondere una cultura della sicurezza tra i giovani.

Per accedere all’iniziativa è necessario presentare la domanda attraverso il portale ufficiale https://bandi.sportesalute.eu entro il 13 maggio 2026. Una volta ottenuto il voucher, i ragazzi potranno iscriversi ai corsi senza alcun costo contattando l’associazione *ASD Easy Drive*: sito http://asdeasydrive.it, email segreteria@asdeasydrive.it, tel. 3450455777.

Un’occasione significativa per investire nella formazione e nella sicurezza dei giovani del Lazio, sostenendo al tempo stesso la diffusione di buone pratiche di guida e di cittadinanza responsabile.