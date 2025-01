CORSA DEL RICORDO, PRESIDENTE ROCCA: «LO SPORT SI FA VEICOLO DI RISCATTO E RINASCITA»

«La tragedia delle popolazioni giuliano-dalmate, dopo anni di oblio, finalmente emerge nella coscienza collettiva nazionale grazie a iniziative come la Corsa del Ricordo, la cui XII edizione è stata presentata oggi in Regione Lazio. Lo sport è capace di comunicare in maniera straordinaria e si fa veicolo di riscatto e rinascita. Lo ha attestato oggi la presenza del campione olimpico esule Abdon Pamich. Ci avviciniamo al 10 febbraio, Giorno del Ricordo, con la consapevolezza di sostenere al massimo, come Regione, tutte quelle iniziative che possano rendere giustizia alle vittime, in attesa della realizzazione del Museo del Ricordo. Nella convinzione che non dovranno mai più esistere morti di serie A e morti di serie B».Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

